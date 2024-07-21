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Новости 10:45

В Ленобласти утонул военнослужащий по контракту

фото ЗакС политика В Ленобласти утонул военнослужащий по контракту

В Лужском районе Ленинградской области утонул 50-летний военнослужащий из Вологодской области, об этом 21 июля пишет "Фонтанка.ру".

О гибели мужчины стало известно утром в субботу, 20 июля. В полицию в это время обратился начальник штаба воинской части. По предварительным данным, тело мужчины достали из озера Малые Толови в микрорайоне Городок.

На данный момент, судмедэксперты устанавливают точную причину смерти мужчины. Уточняется, что погибший проходил службу по контракту и приехал из Череповца. Работал волочильщиком на заводе.

Фото: ЗАКС.Ру


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