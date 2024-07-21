Бастрыкин поручил возбудить дело из-за действий мигранта в отношении ребенка в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту действий мигранта в отношении семилетней девочки в Петербурге, об этом 21 июля сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следователей, в Приморском районе Петербурга у реки Глухарки иностранный гражданин совершил противоправные действия в отношении ребенка, однако какие именно действия СК не уточняет.

Кроме этого, оказалось, что мигрант находится в России нелегально. На данный момент, проводится процессуальная проверка.

Бастрыкин потребовал у руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олега Бобкова предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

Фото: пресс-служба СК РФ