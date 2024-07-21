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Новости 11:46

На Литейном проспекте автомобиль врезался в троллейбус

фото ЗакС политика На Литейном проспекте автомобиль врезался в троллейбус

В Петербурге автомобиль китайского производства врезался в троллейбус с пассажирами, об этом 21 июля пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на Литейном проспекте вечером в субботу, 20 июля. По словам очевидцев, автомобиль врезался на полной скорости в заднюю часть движущегося троллейбуса с пассажирами.

От удара у троллейбуса разбилось стекло, а у автомобиля был полностью разбит капот. После того, как авто влетело в транспорт, оно выехало на тротуар.

Уточняется, что в результате ДТП не пострадал никто, кроме одной пассажирки троллейбуса, которая получила царапину. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру


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