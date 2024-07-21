Бельский поздравил металлургов с профессиональным праздником

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил сталеваров, прокатчиков, литейщиков и горняков с Днем металлурга, об этом 21 июля депутат написал в своем Telegram-канале.

Как отметил спикер, отрасль металлургии сложная и требует профессионализма, самоотдачи и ответственности. Бельский отметил, что в Петербурге таких специалистов немало.

"От специалистов напрямую зависят успехи в промышленности и энергетике, развитии транспортной инфраструктуры и укреплении обороноспособности страны", – написал парламентарий.

В конце своего сообщения он поблагодарил металлургов, пожелал им здоровья, успехов и новых достижений.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского