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Новости 12:51

Бельский поздравил металлургов с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Бельский поздравил металлургов с профессиональным праздником

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил сталеваров, прокатчиков, литейщиков и горняков с Днем металлурга, об этом 21 июля депутат написал в своем Telegram-канале.

Как отметил спикер, отрасль металлургии сложная и требует профессионализма, самоотдачи и ответственности. Бельский отметил, что в Петербурге таких специалистов немало.

"От специалистов напрямую зависят успехи в промышленности и энергетике, развитии транспортной инфраструктуры и укреплении обороноспособности страны", – написал парламентарий.

В конце своего сообщения он поблагодарил металлургов, пожелал им здоровья, успехов и новых достижений.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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