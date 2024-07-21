Суд арестовал экс-директора "Ленобллеса" по делу о мошенничестве

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру для бывшего директора управления лесами Ленинградской области Михаила Новикова и экс-директоров компаний "Балтконд" Артема Дайнеко и "Агроальянс" Алексея Старовойтова, об этом 20 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Новиков и Дайнеко договорились об очистке леса от отходов. Подготовили конкурсную документацию, согласно которой победителем могла стать только компания "Балтконд". Контракт вышел на сумму более 44 млн рублей. Однако работы выполнены не были.

Также Новиков и Старовойтов организовали определение подрядчика для ремонта здания Северо-Западного лесничества через аукцион. С помощью этого им удалось похитить около 3 млн рублей.

Все трое проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Суд решил отправить Алексея Старовойтова в СИЗО до 18 сентября, а Михаила Новикова и Артема Дайнеко до 18 и 17 сентября соответственно под домашний арест.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга