Полиция Петербурга задержала подозреваемого в регистрации мигрантов на Балтийской улице

Правоохранительные органы в Петербурге задержали иностранного гражданина, которого подозревают в организации нелегальной миграции, об этом 21 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция 48-летнего мужчину поймала в четверг, 18 июля. По предварительным данным, он может быть причастен к фиктивной постановке на учет мигрантов.

Регистрировались иностранные граждане в квартире дома на Балтийской улице. Жилплощадь принадлежит безработному петербуржцу, сколько мигрантов удалось зарегистрировать в квартире – неизвестно.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ч.1 ст.322.1 УК РФ). Уточняется, что ранее задержанные уже был судим за мошенничество.

Фото: ЗАКС.Ру