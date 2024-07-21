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Новости 16:48

Ленобласть получит 40 новых школьных автобусов до конца 2024 года

фото ЗакС политика Ленобласть получит 40 новых школьных автобусов до конца 2024 года

В Ленинградской области появится 40 новых школьных автобусов российского производства, об этом 21 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Срок эксплуатации этого транспорта не может превышать 10 лет, поэтому обновляем часть парка ежегодно. Федеральная помощь будет не лишней", – сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обновить школьный автопарк в регионах России. Транспорт распределили на основании заявок от регионов страны.

Уточняется, что новые автобусы поступят в Ленобласть до конца 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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