В России зафиксировали случаи заражения лихорадкой Западного Нила

В России выявили единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила, которую переносят кровососущие комары, об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, большинство случаев были привезенными в страну.

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевание распространено в странах с жарким климатом, поэтому в южных регионах России лихорадку тоже можно встретить. Однако из-за потепления, в Центральной части страны и в Поволжье это тоже стало возможно.

Например, недавно комаров, которые распространяют вирус лихорадки, встретили в Финляндии и в Северной Карелии.

Фото: unsplash.com