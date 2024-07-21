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Новости 17:20

В России зафиксировали случаи заражения лихорадкой Западного Нила

фото ЗакС политика В России зафиксировали случаи заражения лихорадкой Западного Нила

В России выявили единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила, которую переносят кровососущие комары, об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, большинство случаев были привезенными в страну. 

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевание распространено в странах с жарким климатом, поэтому в южных регионах России лихорадку тоже можно встретить. Однако из-за потепления, в Центральной части страны и в Поволжье это тоже стало возможно.

Например, недавно комаров, которые распространяют вирус лихорадки, встретили в Финляндии и в Северной Карелии.

Фото: unsplash.com


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