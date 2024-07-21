Рядом с границей РФ войска и пограничники Финляндии проведут учения

Сухопутные войска и пограничная служба Финляндии проведут учения недалеко от КПП "Ваалимаа" (КПП "Торфяновка"), об этом 21 июля пишет ТАСС.

Уточняется, что трасса в Финляндии в сторону Ленинградской области будет закрыта. В учениях будут задействованы авиация, 1700 человек и 300 единиц техники.

Согласно пресс-релизу Сухопутных войск Финляндии, на учениях будут отрабатывать способность войск работать совместно с пограничной службой и другими структурами.

Стоит отметить, что КПП "Ваалимаа" ближайший к Петербургу и самый загруженный на границе России и Финляндии.

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