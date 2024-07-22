В Петербурге 22 июля дожди сменила теплая и безоблачная погода

В Петербурге дождливая погода начала сменяться солнечной и теплой, об этом 22 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, погода сформируется под влиянием надвигающегося с севера антициклона. Из-за этого облаков в небе будет не очень много, что улучшит дневной прогрев.
Воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.
Во вторник, 23 июля, в городе обещают погоду без осадков, а температуру воздуха до +28 градусов.