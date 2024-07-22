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Новости 10:16

Нейросеть обнаружила 164 ямы в Петербурге за год

фото ЗакС политика Нейросеть обнаружила 164 ямы в Петербурге за год

В Петербурге искусственный интеллект выявил на внутриквартальных и частных территориях 164 ямы, об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) напомнили, что ямы могут быть не только дискомфортными, но и стать причинами травм и ДТП. 

Специалисты ГАТИ на основе сообщений от петербуржцев формируют маршруты, и по ним проезжают автомобили с умными комплексами. Они автоматические выявляют нарушения благоустройства.

На объезд всего города специалистам на восьми автомобилях требуется четыре недели, после этого объезд начинается заново.

Таким образом было выявлено 164 ямы с июня 2023 года. Большинство ям находится на территориях дворов, которыми должны заниматься муниципальные органы власти. 

Фото: ЗАКС.Ру


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