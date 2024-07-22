Специалисты ФСБ перекрыли в Петербурге канал поставки взрывчатки для терактов

В Петербурге раскрыли поставку взрывчатых веществ и детонаторов из Европы, об этом 22 июля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным представителей службы безопасности, взрывчатые вещества и детонаторы предназначались для совершения терактов. В Петербург их отправляли поэтапно из Италии и Германии, а потом прятали в полостях автомобильных запчастей.

Сейчас ФСБ уже направила запросы в европейские спецслужбы для установления организаторов поставки и тех, кто готовился осуществить теракты в России.

В службе безопасности уточнили, что, на данный момент, ответа от спецслужб Европы не поступило. Следственными органами ФСБ было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде взрывчатых веществ (ст.226.1 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру