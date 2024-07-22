С 22 по 28 июля в Петербурге и Ленобласти пройдет 39 гидравлических испытаний

В Петербурге с 22 по 28 июля проведут 39 гидравлических испытаний, об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Больше всех испытаний, как обычно, проведет ООО "Петербургтеплоэнерго" – их будет всего 18. Они охватят четыре района Петербурга: Центральный, Курортный и Петроградский и Петродворцовый.

ГУП "ТЭК СПб" проведет за неделю десять испытаний сетей в Калининском, Выборгском, Невском и Красногвардейском районах. Еще восемь испытания проведет ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в Калининском, Колпинском, Пушкинском, Курортном и Невском районах.

Меньше всего проверок будет у АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – всего лишь три. Они пройдут в Красногвардейском, Калининском и Выборгском районах.

В общей сложности проверок будет 39. Специалисты проводят гидравлические испытания, чтобы выявить ненадежные участки труб и заменить их перед проведением отопительного сезона. Для этого температуру в трубах снижают до 40 градусов.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга