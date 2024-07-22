Самолет Архангельск – Петербург вернулся в точку вылета по техническим причинам

Самолет из Архангельска в Петербург вернулся в точку вылета из-за технических проблем, выявленных в полете, об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпании "Россия" выполнял рейс Архангельск – Санкт-Петербург, на борту было 87 пассажиров. Однако в какой-то момент самолет было решено вернуть в аэропорт Архангельска. По предварительным данным, решение было принято по техническим причинам.

Согласно онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет должен был прилететь в Петербург в 08:55. Рейс задерживается более чем на два часа. Резервный борт вылетел из Петербурга за пассажирами в 09:30.

Как рассказали изданию "Фонтанка.ру" в авиакомпании "Россия", причиной возвращения стало замечание по механизации. Сейчас самолет осматривают специалисты.

Фото: ЗАКС.Ру