В Ленобласти собираются перенять опыт Чечни по рекрутингу контрактников

В Ленинградской области начали лишать премий председателей комитетов за невыполнения плана по набору служащих по контракту, об этом 22 июля пишет 47news.

По данным издания, теперь в регионе хотят попробовать перенять опыт Чечни, где на базе Российского института спецназа имени В.В. Путина сделан центр обучения контрактников.

В Ленобласти однако планируют построить такой центр с акцентом на подготовку операторов БПЛА. Несмотря на это, планируется, что обучение все равно будет комплексным и включать в себе топографию, наводку артиллерии и так далее.

В месяц из центра собираются выпускать несколько сотен контрактников. Учебу будут проводить под патронажем Минобороны.

Фото: ЗАКС.Ру