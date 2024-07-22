Полицейские Центрального района пресекли один из каналов нелегальной миграции

Экономическая полиция выявила фирму, организовавшую фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сообщает 22 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Оперативники задержали подозреваемых: 42-летнего владельца фирмы из Архангельска и его 39-летнего помощника. Предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По информации следствия, фигуранты в середине мая организовали фирму по предоставлению миграционных услуг иностранным гражданам с офисом на Новгородской улице. В ходе обыска силовики обнаружили множество сим-карт, компьютер с фотоальбомом помещения, куда возможно ставили на миграционный учет, а также чат с предполагаемыми соучастниками, где шло обсуждение фиктивной документации.

За два месяца незаконной деятельности предварительный доход этой фирмы, как считает следствие, мог составить около 350 тысяч рублей. Предприниматели, по данным МВД, могли легализовать 40 иностранцев и оформить 7 трудовых патентов, один из которых уже был выдан, остальные были в стадии получения.

Подозреваемые после обыска были задержаны. Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

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