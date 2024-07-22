В Кремле не удивились решению Байдена покинуть предвыборную гонку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу того, что думают в Кремле насчет решения президента США Джо Байдена покинуть предвыборную гонку, об этом 22 июля пишут "РИА Новости".

Как отметил Песков, в Кремле следят за ходом развития событий в США, как и за ходом развития событий в других крупных странах. Он отметил, что в администрации не были удивлены решением Байдена покинуть предвыборную гонку.

"Честно говоря, последние годы происходящее в Соединенных Штатах научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены", – сказал Песков.

Также в Кремле пока не дали оценку новой кандидатуре на пост президента США Камале Харрис, так как особого вклада в отношения с Россией у нее замечено не было.

Напомним, что в субботу, 21 июля, Джо Байден объявил, что покидает предвыборную гонку на пост президента США.

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