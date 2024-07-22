На полив улиц Петербурга потратили 1 миллион кубометров воды на прошлой неделе

В Петербурге дорожники потратили один миллион кубометров воды для полива улиц и проспектов города на прошлой неделе, об этом 22 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Как рассказали в ведомстве, дороги поливают даже во время дождя. Специалисты отметили, что дожди не убирают грязь и пыль с дорог, а просто замачивает их. Коммунальная техника как раз под напором смывает все загрязнения.

Также специалисты комитета убрали дороги, ограждения, урны и остановки с помощью воды и шампуня, а с улиц вывезли более тысячи кубометров мусора.

Сейчас на улицах Петербурга проезжую часть и тротуары убирают 780 работников ручного труда и 450 единиц специальной техники.

Фото: ЗАКС.Ру