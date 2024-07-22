Прокуратура добилась лишения полномочий двух депутатов в Понтонном

Два депутата МО "Поселок Понтонный" досрочно сложили полномочия из-за непредоставления справок о доходах, расходах и имуществе за 2023 год, сообщили 22 июля в прокуратуре Петербурга. Как стало известно ЗАКС.Ру, речь идет об Эдуарде Беглове и Александре Куропаткине.

Из распространенной информации следует, что муниципалы также не уведомили об отсутствии сделок, заключенных в отчетном году.

"Прокурор района внес представление в адрес муниципального совета. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия двух депутатов прекращены досрочно", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Имен депутатов в прокуратуре не назвали. О том, что это Беглов и Куропаткин, ЗАКС.Ру сообщила их коллега по муниципальному совету Татьяна Ананьина. "По закону они лишены [полномочий]. Тут осталось два месяца, уже выборы скоро", — добавила депутат.

Беглов баллотировался в муниципальный совет от "Яблока". Куропаткин был избран в статусе самовыдвиженца.

Полномочия действующего совета истекают в предстоящем сентябре. Муниципальные выборы в Петербурге развернутся в 110 из 111 существующих округов, голосование продлится с 6 по 8 сентября. В те же дни в Петербурге будут выбирать губернатора. Кроме того, на территории Кировского и Красносельского районов пройдут довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру