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Новости 14:24

В Госдуме одобрили  доплату для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы

фото ЗакС политика В Госдуме одобрили  доплату для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов  одобрил ежемесячную  доплату в 1,2 тысяч рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. Председатель комитета Ярослав Нилов сообщил об этом агентству ТАСС 22 июля.

Выплата станет ежегодно индексируемой с учетом районного коэффициента.   

Компенсация не требует заявления и  предназначена гражданам от 80 лет либо инвалидам I группы.  Исключением стали инвалиды I группы с детства, чья доплата к  пенсии выплачивается  по уходу за ними родителем или опекуном.

В настоящий момент ежемесячное возмещение в виде 1,2 тысячи рублей выплачивается  безработным, трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидом I группы или  престарелым с постоянным уходом либо при достижении опекаемого 80 лет. 

По словам Ярослава Нилова,  выплата  шла лицу,  ухаживающему за указанными категориями людей.  После принятия поправок  граждане старше 80 лет и инвалиды I группы самостоятельно будут прибавку.

фото ЗАКС.Ру


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