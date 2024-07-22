В Госдуме одобрили  доплату для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ежемесячную доплату в 1,2 тысяч рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. Председатель комитета Ярослав Нилов сообщил об этом агентству ТАСС 22 июля.

Выплата станет ежегодно индексируемой с учетом районного коэффициента.

Компенсация не требует заявления и предназначена гражданам от 80 лет либо инвалидам I группы. Исключением стали инвалиды I группы с детства, чья доплата к пенсии выплачивается по уходу за ними родителем или опекуном.

В настоящий момент ежемесячное возмещение в виде 1,2 тысячи рублей выплачивается безработным, трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидом I группы или престарелым с постоянным уходом либо при достижении опекаемого 80 лет.

По словам Ярослава Нилова, выплата шла лицу, ухаживающему за указанными категориями людей. После принятия поправок граждане старше 80 лет и инвалиды I группы самостоятельно будут прибавку.

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