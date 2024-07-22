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Новости 14:55

Школьники из Петербурга и других регионов отправились отдыхать в детский лагерь в КНДР

фото ЗакС политика Школьники из Петербурга и других регионов отправились отдыхать в детский лагерь в КНДР

Российские школьники отправились отдыхать в детский лагерь "Сондовон" в КНДР, об этом 22 июля пишет ТАСС со ссылкой на правительство Приморского края.

Среди тех, кто поехал отдыхать в лагерь в КНДР, есть дети из Липецкой, Оренбургской и Воронежской областей, из Краснодарского и Красноярского краев, с Сахалина, из Москвы, а также из Петербурга и других регионов.

В общей сложности в КНДР отдыхать отправились 250 школьников. Там они пробудут до 2 августа. Вместе с ними будут отдыхать и северокорейские дети.

Как уточнили в правительстве Приморского края, школьники будут участвовать в мероприятиях, укрепляющих дружбу двух стран, а также займутся тхэквондо и рисованием.

Фото: unsplash.com


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