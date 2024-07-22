Из-за затопления подвала дома петербургскую УК проверяют на халатность

В Петербурге проводится доследственная проверка по статье "халатность" (ст. 293 УК) в связи с затоплением подвала жилого дома. Об этом 22 июля сообщает региональное управление СК.

Правоохранители намерены дать правовую оценку действиям ООО "УК Центральный округ" и ГКУ "Жилищное агентство Адмиралтейского района". Именно они ответственны за обслуживание дома № 10 по 11-й Красноармейской улице, где случилось затопление. Воду из подвала пришлось откачивать.

На встрече замглавы следственного отдела СК по Адмиралтейскому району Алексея Васильева с жильцами присутствовали также представители коммунальных служб. Последним указали на недопустимость протечек и необходимость проведения локального ремонта.

фото: ГСУ СК по Петербургу