Суд освободил больного петербуржца от наказания по делу о призывах к экстремизму

Военный суд в Петербурге приговорил к семи годам колонии общего режима местного жителя Виктора Логинова. После оглашения приговора его освободили от отбывания наказания в местах заключения по причине болезни, сообщает 22 июля объединенная пресс-служба городских судов. Логинова признали виновным в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

В постах фигуранта последних трех лет усмотрели призывы к агрессивным действиям с целью сорвать выборы. Он также сделал репост материала с призывом к посягательству на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК). Наконец, нашли в его виртуальной активности и антисемитские призывы.

Подсудимый не признал вину и не стал давать показаний. Ему запретили в течение пяти лет администрировать страницы в интернете.

Фото: ЗАКС.Ру