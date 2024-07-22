От отходов очистили акваторию реки Ждановки после проверки прокуратуры

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, специалисты линейного отдела МВД на водном транспорте и СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" по поручению природоохранной прокуратуры проверили исполнение водного законодательства, информирует 22 июля прокуратура Петербурга.

При осмотре акватории реки Ждановки проверяющие обнаружили на плавучих объектах, принадлежащих ООО "Город на воде", несанкционированное размещение отходов производства и потребления, канистры с топливом и емкости с моторными маслами. Эти нарушения могут привести к загрязнению реки при неблагоприятных погодных условиях, считают в прокуратуре.

Прокурор внес представление в адрес гендиректора организации, уже принявшей меры по вывозу отходов.

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