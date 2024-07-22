ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:50

Петербургский полицейский помог туристу выбраться из Невы

фото ЗакС политика Петербургский полицейский помог туристу выбраться из Невы

Накануне во время репетиции Главного военно-морского парада наблюдавший за ней турист выронил смартфон в акваторию Невы. Об этом 22 июля рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Для того, чтобы достать гаджет, 39-летний мужчина решил спрыгнуть с парапета в реку. Вылезти из нее самостоятельно у гостя Петербурга не удалось. Вместе с ним в реку спустился майор полиции Денис Сорокин, помогший туристу и найти телефон, и выбраться из Невы.

По оценке Волк, ее коллега быстро сориентировался в ситуации и предотвратил возможную трагедию.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама