Жители Купчино жалуются на затянувшееся отсутствие горячей воды

В Петербурге жителям Фрунзенского района продлили срок отключения горячей воды. Как пишет 22 июля "Фонтанка", по некоторым адресам ее подачу должны были возобновить еще неделю назад. Такие жалобы поступают из домов по Бухарестской улице и Дунайскому проспекту.

Жильцы дома 66 по Бухарестской улице жалуются и на температуру воды, и на ее цвет и запах. На портале "Наш Санкт-Петербург" они каждый день видят информацию о продлении периода отключения. Жильцы дома 36 по Дунайскому проспекту сидят без горячей воды уже 22 дня.

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что работы ведутся на семи ненадежных участках. До конца дня организация обещает ликвидировать дефекты и вернуть жителям Купчино циркуляцию в домах по 41 адресу.

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