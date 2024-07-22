В Петербурге вновь пригоден для купания только один водоем

Роспотребнадзор по Петербургу 22 июля обновил данные относительно водоемов, купание в которых чиновники считают безопасным.

Как и неделю назад, список состоит из одной позиции. На этот раз купаться дозволено в Ольгинском пруду в Выборгском районе города. Состояние воды в остальных 23 акваториях не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

В прошлый понедельник единственным безопасным водоемом города назвали Среднее Суздальское озеро.

В Ленобласти на прошлой неделе Роспотребнадзор насчитал девять мест, безопасных для погружения в воду.

Фото: ЗАКС.Ру