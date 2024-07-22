ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:26

Суд освободил обманутую мошенниками петербурженку от уплаты кредита

фото ЗакС политика Суд освободил обманутую мошенниками петербурженку от уплаты кредита

Колпинский районный суд рассмотрел дело петербурженки, которая пострадала от мошенников, вынудивших ее оформить кредит в Сбербанке. Разобравшись в ситуации, суд избавил ее от необходимости возвращать сумму кредита (834 тысячи рублей). Об этом 22 июля в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-служба городских судов Дарья Лебедева.

На заседании было установлено, что петербурженку Елену ввели в заблуждение: ее уговорили взять кредит для того, чтобы якобы исчерпать кредитный потенциал. Суд счел, что Елена не собиралась пользоваться занятыми у банка деньгами и не хотела заключать кредитный договор. Последний был признан недействительным. Всю сумму кредита женщина перевела злоумышленникам.

В итоге со Сбербанка взыскали более 63 тысяч рублей, которые женщина успела перечислить в счет погашения кредита. По мнению Дарьи Лебедевой, решение суда стало примером нового способа защиты граждан от мошенников.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама