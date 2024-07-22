Суд освободил обманутую мошенниками петербурженку от уплаты кредита

Колпинский районный суд рассмотрел дело петербурженки, которая пострадала от мошенников, вынудивших ее оформить кредит в Сбербанке. Разобравшись в ситуации, суд избавил ее от необходимости возвращать сумму кредита (834 тысячи рублей). Об этом 22 июля в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-служба городских судов Дарья Лебедева.

На заседании было установлено, что петербурженку Елену ввели в заблуждение: ее уговорили взять кредит для того, чтобы якобы исчерпать кредитный потенциал. Суд счел, что Елена не собиралась пользоваться занятыми у банка деньгами и не хотела заключать кредитный договор. Последний был признан недействительным. Всю сумму кредита женщина перевела злоумышленникам.

В итоге со Сбербанка взыскали более 63 тысяч рублей, которые женщина успела перечислить в счет погашения кредита. По мнению Дарьи Лебедевой, решение суда стало примером нового способа защиты граждан от мошенников.

Фото: ЗАКС.Ру