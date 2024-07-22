С начала года на промывку петербургских улиц потратили рекордное количество воды

Петербургский комитет по благоустройству 22 июля сообщил о новом установленном рекорде.

Еще на прошлой неделе дорожные предприятия представили данные о 1 млн кубометров воды, израсходованных для орошения улиц. В последние годы такие объемы достигались только к осени.

Виной тому - рано наступившая в 2024 году весна и обилие жарких дней. Примечательно, что во время дождей дорожники тоже продолжают полив улиц.

Чиновники ожидают, что жарких дней еще будет достаточно и что показатель потраченной на промывку улиц воды будет только расти.

Фото: ЗАКС.Ру