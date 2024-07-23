Милонов попросил Минкульт проверять трезвость артистов перед выходом на сцену

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на скандал вокруг недавнего выступления певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), в чьем сценическом поведении зрители нашли странности. Петербуржец счел, что артистка пребывала в помраченном состоянии сознания и делала непристойные движения. В связи с этим он обратился в Министерство культуры.

У министра Ольги Любимовой депутат попросил, чтобы перед выходом на сцену артистов начали в обязательном порядке проверять на предмет алкогольной или наркотической интоксикации. Скан обращения опубликовало накануне издание "Абзац".

По мнению Милонова, случившееся на концерте в Красноярске на прошедших выходных заслуживало того, чтобы Глюкозу задержали.

Фото: ЗАКС.Ру