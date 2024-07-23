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Милонов попросил Минкульт проверять трезвость артистов перед выходом на сцену

фото ЗакС политика Милонов попросил Минкульт проверять трезвость артистов перед выходом на сцену

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на скандал вокруг недавнего выступления певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), в чьем сценическом поведении зрители нашли странности. Петербуржец счел, что артистка пребывала в помраченном состоянии сознания и делала непристойные движения. В связи с этим он обратился в Министерство культуры.

У министра Ольги Любимовой депутат попросил, чтобы перед выходом на сцену артистов начали в обязательном порядке проверять на предмет алкогольной или наркотической интоксикации. Скан обращения опубликовало накануне издание "Абзац".

По мнению Милонова, случившееся на концерте в Красноярске на прошедших выходных заслуживало того, чтобы Глюкозу задержали.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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