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Новости 9:53

В ресторане во Всеволожском районе погиб ребенок, возбуждено уголовное дело

фото ЗакС политика В ресторане во Всеволожском районе погиб ребенок, возбуждено уголовное дело

Накануне вечером на территории ресторана "Летобар" (деревня Хиттолово, Всеволожский район Ленобласти) нашли бездыханное тело семилетнего ребенка. Об этом 23 июля сообщает управление СК по региону.

Специалисты констатировали, что смерть девочки наступила от утопления в воде. Тело лежало рядом с бассейном.

Место происшествия осмотрели полицейские и следователи. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

Правоохранители в числе прочего намерены дать оценку работе чиновников, ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних.

Фото: ЗАКС.Ру


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