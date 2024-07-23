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Суд взыскал с РЖД компенсацию за падение петербурженки на льду

фото ЗакС политика Суд взыскал с РЖД компенсацию за падение петербурженки на льду

Петербургская прокуратура добилась восстановления прав 54-летней жительницы Пушкина, которая минувшей зимой из-за плохо убранной улицы поскользнулась и сломала ноги. Как сообщает 23 июля надзорный орган, требование выплатить женщине 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба выполнено в полном объеме.

Потерпевшая получила травму на пути к автобусу, выходя из подземного перехода железнодорожного вокзала Павловска. Она сломала обе лодыжки, что привело к длительному восстановлению, занявшему 2,5 месяца.

Ответственным за зимнюю уборку территории признали РЖД. Деньги петербурженка уже получила.

Фото: ЗАКС.Ру


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