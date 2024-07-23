Ведерников рассказал о семерых жителях Псковской области, погибших на СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о новых боевых потерях, которые понес его регион. За последнее время погибло семеро его земляков, участвовавших в военной спецоперации на Украине.

В ходе боевых действий лишились жизни гвардии лейтенант Николай Матвиец, гвардии старший сержант Дмитрий Роор, гвардии ефрейторы Анатолий Рудка и Алексей Павлов, ефрейторы Владимир Патраманский и Артем Грабовский, рядовой Константин Жданов.

В своем Telegram-канале Ведерников выразил соболезнования семьям погибших и, как обычно, пообещал предоставить всю требующуюся помощь.

Фото: ЗАКС.Ру