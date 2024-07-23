ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:14

Ведерников рассказал о семерых жителях Псковской области, погибших на СВО

фото ЗакС политика Ведерников рассказал о семерых жителях Псковской области, погибших на СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о новых боевых потерях, которые понес его регион. За последнее время погибло семеро его земляков, участвовавших в военной спецоперации на Украине.

В ходе боевых действий лишились жизни гвардии лейтенант Николай Матвиец, гвардии старший сержант Дмитрий Роор, гвардии ефрейторы Анатолий Рудка и Алексей Павлов, ефрейторы Владимир Патраманский и Артем Грабовский, рядовой Константин Жданов.

В своем Telegram-канале Ведерников выразил соболезнования семьям погибших и, как обычно, пообещал предоставить всю требующуюся помощь.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама