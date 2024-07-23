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Новости 12:36

Замглавы района Петродворцового района стала членом ТИК №8

фото ЗакС политика Замглавы района Петродворцового района стала членом ТИК №8

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 23 июля приняла решение о назначении замглавы Петродворцового района Елены Щербины членом территориальной избирательной комиссии № 8 с правом решающего голоса, передает корреспондент ЗАКС.Ру. ТИК № 8 отвечает за проведение выборов в районе, где работает Щербина с 2020 года. 

Член комиссии Павел Шапчиц предложил коллегам рассмотреть кандидатуру Виктора Венгерова, у которого большой опыт работы в избирательной системе, а также профильное образование в сфере выборного законодательства. Единственный опыт в работе на выборах у Щербины — она была наблюдателем в 2003 году. Шапчиц также отметил, что не считает правильным назначать чиновника районной администрации в избирком. 

— С моей точки зрения, эта ситуация не очень хорошая, когда территориальная избирательная комиссия фактически продолжает встраиваться в вертикаль государственной власти, — сказал Шапчиц. 

Члены ГИК его позицию выслушали, однако поддерживать не стали. 

Напомним, ТИК № 8 организует выборы в МО "Город Петергоф" и МО "Поселок Стрельна". Голосование в этих округах пройдет с 6 по 8 сентября, как и в других 108 муниципальных образованиях.  

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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