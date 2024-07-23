ГИК отказался удовлетворять жалобы Федосеева из-за отказов в МО "Княжево" и МО "Дачное"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 июля рассмотрела жалобы кандидата Саввы Федосеева на отказы в регистрации на выборы в МО "Княжево" и МО "Дачное", передает корреспондент ЗАКС.Ру. В этих муниципалитетах его не допустили до выборов из-за брака в подписях в поддержку своего выдвижения.

Сам Федосеев рассказал ЗАКС.Ру, что пока размышляет над обращением в суд после рассмотрения жалоб в Горизбиркоме. Он бы хотел продолжить добиваться регистрации на выборах в Кировском районе, однако также подчеркнул необходимость сконцентрировать силы на выборах в МО "Литейный округ", где ему удалось стать зарегистрированным кандидатом.

— Хочу защищаться и дальше по округам в Кировском районе, но все силы хочу бросить на агитацию и кампанию в Литейном округе, — сказал Федосеев.

Напомним, в 2024 году Федосеев баллотировался в трех МО: МО "Дачное", МО "Княжево" и МО "Литейный округ". Он пытался принять участие в выборах с 2021 года, однако до этого ему отказывали в регистрации. Эти выборы станут первыми, на которых он сможет попасть в бюллетень.

Муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. Также в эти дни состоятся выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру