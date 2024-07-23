В Петербурге завели дело на мигранта, заподозренного в избиении посетителя ТЦ

Петербургские правоохранители задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, которого считают зачинщиком драки в торговом центре в Колпино. Об этом 23 июля сообщает ГУ МВД по региону. На 23-летнего мужчину завели дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК).

На мигранта пожаловался потерпевший, которым оказался 38-летний житель Колпинского района. По его словам, нападение случилось в минувшее воскресенье в утреннее время. У пострадавшего диагностировали травмы головы и шеи. С нападавшим он не был знаком.

Полицейским известно, что подозреваемый нигде официально не трудоустроен.

Фото: ЗАКС.Ру