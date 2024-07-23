Неверов перестал быть вице-спикером Госдумы

В структуре Государственной думы 23 июля случились кадровые перестановки. Нижняя палата приняла отставку Сергея Неверова с поста вице-спикера. Ранее он выражал желание перейти в комитет по делам национальностей, о чем пишет ТАСС.

62-летний депутат в прошлом созыве возглавлял в Госдуме фракцию единороссов. В 2011-2017 годах он был секретарем генсовета партии.

Кроме того, 23 июля депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев перестал быть главой комитета по спорту, а единоросс Павел Завальный — главой комитета по энергетике, о чем тоже написал ТАСС.

фото: duma.gov.ru