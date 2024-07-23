Депутат Госдумы Каргинов предложил платить за сообщения о нелегальных мигрантах

Член фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Каргинов предложил ввести практику материального стимулирования россиян, которые жалуются в правоохранительные органы на мигрантов. За каждое заявление, касающееся нелегального проживания мигрантов в квартирах, он хочет платить по 100 тысяч рублей. Свою идею 54-летний законотворец сформулировал в уже отправленном обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

"Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они получать вознаграждение", - пояснил депутат 23 июля в своем Telegram-канале.

По наблюдениям Каргинова, криминал в исполнении иностранных гостей принимает все более жестокий характер.

фото: duma.gov.ru