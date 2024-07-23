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Новости 15:18

Московский суд заочно приговорил Михаила Зыгаря* к 8,5 годам колонии

фото ЗакС политика Московский суд заочно приговорил Михаила Зыгаря* к 8,5 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Михаила Зыгаря* к 8,5 годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), об этом 23 июля пишут "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Уточняется, что по данной статье грозит срок до десяти лет лишения свободы, но в итоге журналист получил столько, сколько просила сторона обвинения. 

Ранее этот же суд заочно арестовал Михаила Зыгаря* по этому делу. В данный момент журналист находится за пределами России. 

Поводом для дела стал пост Зыгаря* в социальных сетях о событиях в Буче. 

*Минюст внес Михаила Зыгаря в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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