В Смольном озаботились трудоустройством подростков после колледжей

Губернатор Александр Беглов поручил проработать вопрос трудоустройства выпускников колледжей в возрасте до 18 лет. Распоряжение прозвучало 23 июля на заседании правительства Петербурга, посвященном сфере образования. При этом, как выяснилось, возможность работы по имеющейся специальности имеется у подростков и сейчас. В частности, освоившие профессию младшей медсестры петербургские десятиклассницы этим летом были задействованы для помощи проходящим лечение участникам СВО.

Вопрос трудоустройства несовершеннолетних специалистов поднял депутат Заксобрания Михаил Барышников. В своем обращении к главе комитета по образованию Наталии Путиловской он указал, что сейчас из колледжей с дипломами выходят молодые люди в возрасте 16,5 — 17 лет. В то же время до достижения совершеннолетия их трудоустройство затруднено.

Путиловская указала, что решением этой проблемы занимается Министерство труда. По ее словам, ведомство готовит перечень профессий и специальностей, доступных для трудоустройства несовершеннолетних. В случае с опасными профессиями не достигших 18 лет выпускников можно было бы брать помощниками рабочих или же временно трудоустраивать на смежные специальности, следовало из ее слов.

Речь Путиловской заставила Барышникова обратиться к примеру Великой Отечественной войны. "Мы же смотрим фильмы про блокаду, где у нас мальчишки 12, 13, 14 лет стоят у станков, точат снаряды. Неужели не выйти с инициативой, 17 лет — это уже взрослые ребята, что-то изменить там с 16 лет", — обратился он к чиновнице. В качестве возможного варианта депутат предложил ввести для таких работников сокращенный рабочий день.

В дискуссию вмешалась ответственная за сферу образования вице-губернатор Ирина Потехина. Из ее слов следовало, что для трудоустройства несовершеннолетних изменения законодательства не требуются и сейчас. Свое заявление она подкрепила примером работы школьниц в реабилитационном центре с участниками СВО.

— Мы в этом году отработали уникальную, я думаю, для Российской Федерации практику. У нас в этом году летом младшими медицинскими сестрами работали школьницы. Девочки, которые получили после 10 класса первую профессию младшей медицинской сестры. В принципе, до 18 лет работать медицинской сестрой нельзя. Но мы вместе с Центром занятости нашли возможность, и дети у нас работали младшими медицинскими сестрами в реабилитационном центре с участниками специальной военной операции. Совершенно уникальный опыт и для детей, и ребята, наши бойцы, были очень сначала удивлены, а потом очень довольны тем, как работают школьницы, — поведала Потехина.

Вице-губернатор заявила, что не достигших 18-летия можно брать на работу в случае достижения прямых договоренностей с работодателями. Последние в таком случае должны выделить участки, на которые можно допускать несовершеннолетних. В то же время она поддержала идею внесения поправок в федеральное законодательство в этом вопросе.

Точку в дискуссии поставил Беглов, который заявил о необходимости решения проблемы. Губернатор поручил подчиненным "собрать соответствующее совещание, поработать над этим вопросом".

— Ребенка нельзя оставлять на улице после колледжа, — высказался Беглов. — Но его не принимают, он несовершеннолетний. Тогда надо что-то менять в этом вопросе. Менять — не ждать [изменений] федерального законодательства, а принимать все меры, которые нужно принять на уровне города.

На проработку вопроса градоначальник дал месяц. При этом он выразил готовность выйти с федеральной инициативой по этой проблеме, если потребуется.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру