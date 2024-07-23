Катер-памятник на Васильевском острове находится вне полномочий чиновников

Памятник героическим морякам торпедных катеров Балтийского флота, расположенный на Васильевском острове, оказался вне ведении городских властей. В администрации Василеостровского района в ответ на обращение депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского* заявили, что объект находится на частной территории и не может содержаться за счет бюджета. Текст письма чиновников парламентарий опубликовал в своих соцсетях 23 июля. Ранее "яблочник" пытался призвать районную администрацию привести памятник в порядок.

Согласно сведениям чиновников, памятник находится на территории ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст". Эта компания связана с застройкой Гавани - в этой части Ленэкспо планировали возвести новое жилье. Вишневский* обратился к компании с призывом обратить внимание на состояние объекта.

Памятник на этом месте появился в 1973 году в память о моряках торпедных катеров, служивших в годы Великой Отечественной войны. Архитектором выступил Евгений Травников. На гранитном пьедестале размещен торпедный катер проекта 123К типа "Комсомолец". Катера этой модели неоднократно использовались в качестве памятников после списания по всей стране.

* Борис Вишневский признан Минюстом иностранным агентом

Константин Леньков / Фото citywalls.ru