В Петербурге НИУ ВШЭ обязали отремонтировать помещения общежития

Арбитражный суд привлек к ответственности петербургский филиал НИУ ВШЭ из-за плохого состояния части помещений общежития, об этом 23 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В отношении вуза прокуратурой Адмиралтейского района был составлен административный протокол по статье о нарушении норм и правил эксплуатации объекта нежилого фонда в федеральной собственности (ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ).

Как отметили в прокуратуре, часть помещений находится в плачевном состоянии и требует ремонта. По итогу пока что суд ограничился предупреждением.

Прокурор района внес представление в адрес руководства учреждения, потребовав принять меры по организации ремонта. Ход устранения нарушений находится на контроле.

Фото: ЗАКС.Ру