В Госдуме утвердили закон о возможности признавать любые иностранные организации нежелательными

Депутаты Государственной думы в окончательном третьем чтении приняли законопроект, согласно которому нежелательной можно будет признавать любую зарубежную организацию, об этом 23 июля пишет РБК со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Ранее нежелательными организациями признавали только неправительственные организации, однако теперь ими могут стать любые структуры, где участниками выступают госорганы иностранного государства.

Поправки вносятся и в КоАП, и в УК РФ. Согласно поправкам, участие в деятельности нежелательной организации повлечет за собой штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

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