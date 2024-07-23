ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:16

В Госдуме утвердили закон о возможности признавать любые иностранные организации нежелательными

фото ЗакС политика В Госдуме утвердили закон о возможности признавать любые иностранные организации нежелательными

Депутаты Государственной думы в окончательном третьем чтении приняли законопроект, согласно которому нежелательной можно будет признавать любую зарубежную организацию, об этом 23 июля пишет РБК со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Ранее нежелательными организациями признавали только неправительственные организации, однако теперь ими могут стать любые структуры, где участниками выступают госорганы иностранного государства.

Поправки вносятся и в КоАП, и в УК РФ. Согласно поправкам, участие в деятельности нежелательной организации повлечет за собой штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама