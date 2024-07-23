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Новости 19:17

Бастрыкин потребовал ставить на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал ставить на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам противодействия миграционной преступности и заявил, что в России необходимо ставить на воинский учет мигрантов, которые получили российское гражданство, об этом 23 июля сообщили на сайте СК РФ.

По словам главы ведомства, в России необходимо проводить рейды с целью постановки на воинский учет мигрантов, уклонившихся от явки в военкомат.

"Отказался от призыва – лишаешься гражданства", – заявил Бастрыкин.

Он отметил, что с получением российского гражданства у мигрантов появляются не только определенные права, но и также определенные обязанности.

Кроме этого, Бастрыкин дал оценку криминогенной ситуации в миграционной сфере и назвал ее "тревожной по всей стране".

Фото: пресс-служба СК РФ


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