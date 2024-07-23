Бастрыкин потребовал ставить на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам противодействия миграционной преступности и заявил, что в России необходимо ставить на воинский учет мигрантов, которые получили российское гражданство, об этом 23 июля сообщили на сайте СК РФ.

По словам главы ведомства, в России необходимо проводить рейды с целью постановки на воинский учет мигрантов, уклонившихся от явки в военкомат.

"Отказался от призыва – лишаешься гражданства", – заявил Бастрыкин.

Он отметил, что с получением российского гражданства у мигрантов появляются не только определенные права, но и также определенные обязанности.

Кроме этого, Бастрыкин дал оценку криминогенной ситуации в миграционной сфере и назвал ее "тревожной по всей стране".

Фото: пресс-служба СК РФ