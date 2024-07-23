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Новости 20:22

В Петербурге заработала горячая линия для избирателей на выборах губернатора

фото ЗакС политика В Петербурге заработала горячая линия для избирателей на выборах губернатора

Санкт-Петербургская избирательная комиссия запустила горячую линию для избирателей на выборах губернатора Петербурга, об этом 23 июля сообщили в пресс-службе горизбиркома.

Горячая линия для петербургских избирателей начала свою работу в понедельник, 22 июля. Она будет работать каждый рабочий день с 9 утра до 18 часов вечера.

Петербуржцы смогут задать вопросы, которые касаются предстоящих выборов губернатора Петербурга в сентябре, по телефону 8 (812) 576-40-94.

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября одновременно с выборами в местные советы и дополнительными выборами в Законодательное собрание по 18-му округу. 

Фото: ЗАКС.Ру


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