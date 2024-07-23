В Госдуме утвердили закон о запрете взыскивать за долги выплаты участникам СВО

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, который запрещает взыскивать выплаты участникам СВО за долги при банкротстве, об этом 23 июля информация появилась на сайте парламента.

Документ представляет из себя поправки в ФЗ "О несостоятельности". Предполагается, что они должны будут защитить выплаты гражданам за участие в спецоперации от списания долгов.

На данный момент, когда гражданин становится банкротом, денежные выплаты тоже включаются в конкурсную массу. Согласно поправкам, выплаты за участие в боевых действиях включать не будут.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что сейчас у человека нельзя забрать единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и так далее. По его мнению, справедливо будет распространить это и на выплаты участникам СВО.

Фото: ЗАКС.Ру