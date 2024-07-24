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Температура в Петербурге 24 июля превысит климатическую норму на 4-5 градусов

фото ЗакС политика Температура в Петербурге 24 июля превысит климатическую норму на 4-5 градусов

В Петербурге температура воздуха будет выше климатической нормы на 4-5 градусов, об этом 24 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием западной периферии антициклона. Из-за этого в городе ожидается переменная облачность, при этом вероятность дождей невелика, а температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов.

Воздух прогреется до +27…+29 градусов. Ветер бго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 24 июля, в городе обещают погоду без осадков, а температуру воздуха до +29 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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