В Смольном напомнили об усилении контроля за детьми в жаркую погоду

Правительство Петербурга сообщило об увеличении количества несчастных случаев с детьми на воде из-за жарких погодных условий, об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

В городской администрации напомнили родителям о необходимости усиления контроля за детьми в период летних каникул, а также призвали соблюдать правила поведения на воде.

Сейчас в Петербурге работает 486 спасателей, у которых на вооружении 81 плавсредство. На 24 петербургских пляжах выставлено дополнительно 57 сезонных постов, которые следят за безопасностью на воде.

Также ведомства проводят рейды на водных объектах. Нарушителям дают памятки с правилами безопасности на воде и проводят беседы.

Фото: ЗАКС.Ру