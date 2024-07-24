С начала 2024 года в Петербурге обновили более 435 тысяч квадратных метров дорожной разметки

В Петербурге подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года в сфере организации безопасного дорожного движения, об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в комитете по транспорту Петербурга, в городе обновили более 435 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Это 60% от общего объема запланированных работ.

В Смольном отмечают, что безопасность движения пешеходов в городе находится на особом контроле губернатора Александра Беглова. Сейчас в Петербурге установлено 152 новых светофора, которые обеспечивают безопасность на дороге.

Кроме этого, внимание было уделено знакам. Более 13 тысяч знаков очистили от граффити, а еще более 3,8 тысячи заменены.

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