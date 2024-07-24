На въезде на ЗСД с Благодатной улицы не работала оплата банковскими картами

В Петербурге возле южного участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) образовалась пробка из-за технического сбоя при оплате проезда, об этом 24 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу "Магистрали северной столицы".

Как рассказали водители, некоторые не могут выехать на ЗСД с Благодатной улицы, там перестал работать пункт оплаты проезда. Пользователи отмечают, что в пункте не могут принять оплату картой.

В "Магистрали северной столицы" пояснили, что на ЗСД произошел сбой приема банковских карт на стороне банка. Однако проезд все еще можно было оплатить наличными или транспондером.

Пользователей с оплатой по карте временно пропускали без оплаты, если они не могли оплатить наличными деньгами. В 11:02 оплату по картам полностью восстановили.

Фото: ЗАКС.Ру